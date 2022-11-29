США виділять $53 мільйони на підтримку української енергетики

Сполучені Штати Америки виділять $53 мільйони на підтримку енергетичної системи України.

Про це пише CNN.

У Державному департаменті зазначили, що ці кошти витратять на «придбання важливого електромережевого обладнання», яке «буде доставлено в Україну в екстреному порядку, щоб допомогти українцям пережити зиму».

«Цей пакет поставок включатиме розподільчі трансформатори, автоматичні вимикачі, обмежувачі перенапруги, розʼєднувачі, транспортні засоби та інше ключове обладнання», — додали в Держдепі США.

За словами держсекретаря Ентоні Блінкена, ця фінансова допомога доповнить наявні $55 мільйонів, які раніше виділили Штати на екстрену підтримку українського енергетичного сектора.