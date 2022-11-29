США виділять $53 мільйони на підтримку української енергетики

Сполучені Штати Америки виділять $53 мільйони на підтримку енергетичної системи України.
Про це пише CNN.
У Державному департаменті зазначили, що ці кошти витратять на «придбання важливого електромережевого обладнання», яке «буде доставлено в Україну в екстреному порядку, щоб допомогти українцям пережити зиму».
«Цей пакет поставок включатиме розподільчі трансформатори, автоматичні вимикачі, обмежувачі перенапруги, розʼєднувачі, транспортні засоби та інше ключове обладнання», — додали в Держдепі США.
За словами держсекретаря Ентоні Блінкена, ця фінансова допомога доповнить наявні $55 мільйонів, які раніше виділили Штати на екстрену підтримку українського енергетичного сектора.
- Від 10 жовтня росіяни випустили по території України майже 600 ракет. За цей час обʼєднана енергосистема України зазнала семи масованих ракетних атак — 10, 11, 17, 22 жовтня та 2,15, 23 листопада.