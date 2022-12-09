Google випустила оновлення браузеру Chrome, додавши режими економії пам’яті та заряду акумулятора

Компанія Google випустила оновлення для браузера Chrome, додавши режими економії оперативної пам’яті та заряду акумулятора пристроїв. Оновлення вийшло на Windows, MacOS і ChromeOS.

Про це пише профільний портал Ghacks.

Режим економії ОЗП звільняє пам’ять, виділену для неактивних вкладок, що дозволяє програмам та активним вкладкам використовувати більше ресурсів комп’ютера. Цей режим можна налаштовувати в параметрах, наприклад, додаючи сайти, де він завжди буде активний. У розширених опціях також можна вказати, через який час Chrome робитиме вкладку неактивною.

Режим енергозбереження обмежує фонову активність браузера, а також знижує якість візуальних ефектів на вкладках (анімації, частоти кадрів). Цей режим збільшує час роботи ноутбука без заряджання.