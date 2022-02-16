Google представила операційну систему Chrome OS Flex. Вона допоможе «жити» старим компʼютерам

Нова система — це полегшена версія Chrome OS. Вона призначена для старих компʼютерів і ноутбуків й орієнтована на компанії та школи, які їх використовують. У Google говорять, що старі системи можна «оживити», замінивши Windows або MacOS на Chrome OS Flex. ОС дозволить старому обладнанню працювати стабільно протягом багатьох років.

Як пише Gizmochina, ОС встановлюється за кілька хвилин і може ефективно працювати на пристроях віком до 13 років, дозволяючи перетворити старий ноутбук на Chromebook.

Щоб встановити систему, потрібно ввести дані в анкеті, після чого Google надішле інструкцію з установки. Для самої установки потрібна лише USB-флешка, на яку буде завантажена ОС.

Деякий функціонал може бути недоступний (наприклад, Google Assistant чи синхронізація з Android) — усе залежить від апаратного забезпечення.