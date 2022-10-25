З наступного року Google Chrome більше не підтримуватиме Windows 7 та Windows 8

Компанія Google повідомила, що з 2023 року браузер Chrome припиняє підтримку операційних систем Windows 7 і Windows 8.1.

Про це пише The Verge.

Останнє оновлення, яке підтримує застарілі ОС, вийде 7 лютого. Після цього користувачі «сімки» та «вісімки» перестануть отримувати патчі та оновлення для Chrome.

Видання зазначає, що зупинка підтримки 7 і 8.1 куди сильніше позначиться на користувачах, ніж вони думають. Для Chrome досить часто виходять оновлення захисту, що підвищують безпеку пристроїв і усувають різні загрози.

Google рекомендує переходити на Windows 10 і 11.