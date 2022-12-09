Велика Британія запровадила санкції проти пʼяти російських силовиків

Велика Британія запровадила санкції проти пʼяти представників російських силових структур.

Про це йдеться в повідомленні британського уряду.

До переліку санкцій у звʼязку з порушенням прав людини внесли співробітника фсб росії у Криму Андрія Тішеніна та старшого оперуповноваженого у Криму Артура Шамбазова.

Крім того, під санкції потрапили майор юстиції Валентин Опарін і керівник відділу прокуратури Ростовської області Олег Ткаченко. Обоє перешкоджали розгляду скарг про катування, а Ткаченко також застосовував тортури, щоб отримати свідчення.

Велика Британія також наклала санкції на російського полковника Ібатулліна — командира 90 танкової дивізії, яка перебувала на передовій після того, як росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.