Велика Британія запровадила нові санкції проти 22 російських чиновників

Міністр закордонних справ Великої Британії оголосив про новий пакет санкцій проти російських посадовців, які причетні до мобілізації в рф.

Про це повідомили в британському уряді.

До санкційного переліку потрапили директор Федеральної служби виконання покарань рф Аркадій Гостєв та голова Федеральної служби виконання покарань по Ростовській області Дмитро Безруких, які підтримували вербування вʼязнів до «ПВК Вагнера» та віцепремʼєр-міністр Денис Мантуров, який здійснює нагляд за російською збройною промисловістю та відповідає за оснащення мобілізованих.

Також під санкції потрапили 10 керівників регіонів росії, зокрема очільники Дагестану, Інгушетії та Калмикії.

Крім того, у списку обмежень опинилися голова Центральної виборчої комісії Елла Памфілова та голова райвиборчкому в Ростові Андрій Буров — вони відповідали за організацію псевдореферендумів у чотирьох тимчасово окупованих областях України.

«Сьогодні ми застосували санкції до осіб, які примушували до призову, відправляючи тисячі російських громадян воювати у незаконній і огидній війні путіна. Велика Британія продовжить використовувати як санкції, так і військову допомогу, щоб підтримати Україну в захисті своєї незалежності», — зазначив голова британського МЗС Джеймс Клеверлі.