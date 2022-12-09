На острові українських полярників вилупилося перше пінгвіненя в цьому сезоні. Згодом очікується пінгві-бум

На антарктичному острові, де розташована наукова станція «Академік Вернадський», почали масово вилуплюватися пінгвіни. Полярники називають цей період пінгві-бум.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

«Моніторинг гнізд пінгвінів на нашому острові Галіндез — це частина щоденної роботи біологів, але от саме нині ми порахували за днями, що з перших яєць якраз мають почати вилуплюватися пінгвіненята», — розповідають науковці.

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Упродовж першого місяця малюки лишатимуться у гніздах під наглядом батьків, а коли підростуть, їх почнуть обʼєднувати в ясла, щоб уже і мама, і тато могли одночасно ходити за крилем в океан.