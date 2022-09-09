Біля станції «Академік Вернадський» зафіксували аномально теплу зиму

Науковці зі станції «Академік Вернадський» назвали цьогорічну зиму в Антарктиді найтеплішою за весь час спостережень.

Про це полярники повідомили у своєму Facebook.

Середня температура повітря за зиму становила -2,13 °С. Це на 0,4 градуса тепліше за попередній рекорд 1998 року.

Таку теплу погоду спостерігали на більшій частині Західної Антарктики, Антарктичному півостріві та в акваторії моря Ведделла за ним. Ще 50 років тому середня зимова температура на цій території була близько -10 °С. Найнижчу середньозимову температуру зафіксували у 1958 році: -17,43 °С.

Того ж року, у серпні, науковці відмітили найнижчу температуру повітря за понад 70 років спостережень: -43,3 °С. А цьогорічна мінімальна температура повітря ледь перетнула позначку -8 °С. Таким чином, оновилися найтепліші рекорди для липня і серпня за всі роки спостережень. Найнижчі середні значення температури за рік зазвичай коливаються у межах -15...-30 °С.

Як і в 1998 році, через теплу зиму довкола «Вернадського» не було льодового покриву, лише час від часу в акваторії зʼявлявся плавучий битий лід. Тож українські полярники могли підтримувати навігацію та проводити морські наукові дослідження майже протягом усієї антарктичної зими.

Тепла погода сприяла підвищенню вологи в атмосфері та, відповідно, збільшенню кількості опадів. На кінець зими сніговий покрив біля української станції сягав 2,5 метра і продовжує збільшуватися. Водночас такий сніг заважає полярникам вивчати властивості окремих сніжинок хуртовин — для цього він має бути сухим. А ще вологий сніг важче прибирати.

«Але є й гарні новини: через відсутність льоду до «Вернадського» вже навідуються пінгвіни. Поки на розвідку, але передбачаємо, що велике повернення цих птахів уже не за горами», — зазначили полярники та показали фото птахів.

Василь Матковський, лікар 27-ї УАЕ

Василь Матковський, лікар 27-ї УАЕ