Ректору Почаївської семінарії УПЦ МП повідомили про підозру за антиукраїнську діяльність

Ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ московського патріархату повідомили підозру за розпалювання релігійної ворожнечі та приниження національної честі й гідності українців.

Про це повідомила Служба безпеки України, яка в кінці листопада прийшла з обшуками до Почаївської лаври та цієї семінарії.

Слідчі зібрали докази того, що ректор поширював деструктивний контент у Facebook, а у своїх публікаціях активно просував наративи російських пропагандистів. Крім того, під час обшуків у ректора знайшли літературу, яка повторювала «тези» кремля щодо України.

Наразі архієпископу повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 КК (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань).