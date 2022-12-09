Ректору Почаївської семінарії УПЦ МП повідомили про підозру за антиукраїнську діяльність

Ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ московського патріархату повідомили підозру за розпалювання релігійної ворожнечі та приниження національної честі й гідності українців.
Про це повідомила Служба безпеки України, яка в кінці листопада прийшла з обшуками до Почаївської лаври та цієї семінарії.
Слідчі зібрали докази того, що ректор поширював деструктивний контент у Facebook, а у своїх публікаціях активно просував наративи російських пропагандистів. Крім того, під час обшуків у ректора знайшли літературу, яка повторювала «тези» кремля щодо України.
Наразі архієпископу повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 КК (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань).
- 1 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки та оборони України доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із росією.
- У кінці листопада СБУ провела низку обшуків у храмах, монастирях і лаврах УПЦ МП, зокрема в Києво-Печерській. Після заяви президента правоохоронці почали активно проводити серії обшуків по всій країні. Служителів УПЦ московського патріархату перевіряють на проросійську діяльність і зв’язки з окупантами.