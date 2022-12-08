Угорщина виступила проти девʼятого пакету антиросійських санкцій

Угорщина на зустрічі послів країн Європейського Союзу виступила проти нового — девʼятого — пакета антиросійських санкцій.

Про це пише британська газета Financial Times, яку цитує «Європейська правда».

«На зустрічі послів країн ЄС, що відбулася вчора, Угорщина, яка вже наклала у вівторок [6 грудня] вето на пакет допомоги Україні на €18 мільярдів, виступила проти нового пакета санкцій проти росії й пропозиції подвоїти фонд ЄС для надання зброї Україні та іншим країнам», — пише Financial Times.

Один неназваний європейський чиновник зазначив, що угорці «поводяться складно скрізь, де тільки можна».