Угорщина виступила проти девʼятого пакету антиросійських санкцій

Угорщина на зустрічі послів країн Європейського Союзу виступила проти нового — девʼятого — пакета антиросійських санкцій.
Про це пише британська газета Financial Times, яку цитує «Європейська правда».
«На зустрічі послів країн ЄС, що відбулася вчора, Угорщина, яка вже наклала у вівторок [6 грудня] вето на пакет допомоги Україні на €18 мільярдів, виступила проти нового пакета санкцій проти росії й пропозиції подвоїти фонд ЄС для надання зброї Україні та іншим країнам», — пише Financial Times.
Один неназваний європейський чиновник зазначив, що угорці «поводяться складно скрізь, де тільки можна».
- 7 грудня Європейська комісія офіційно запропонувала девʼятий пакет санкцій проти росії. Туди увійшли додаткові персональні обмеження і заходи для ускладнення поставок дронів до росії. Також пакет передбачає блокування ще чотирьох російських телеканалів в ефірі та на всіх платформах. Крім цього, Єврокомісія пропонує додаткові обмеження проти енергетичного і гірничодобувного секторів росії.
- 6 грудня стало відомо, що Угорщина заблокувала €18 мільярдів макрофінансової допомоги Україні від ЄС.