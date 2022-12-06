Угорщина заблокувала €18 мільярдів макрофінансової допомоги Україні від ЄС

Уряд Угорщини заблокував виділення Європейським Союзом Україні €18 мільярдів макрофінансової допомоги наступного року.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
«На жаль, сьогодні ми не ухвалили рішення про необхідну фінансову допомогу Україні, ми не можемо висловити нашу солідарність навіть у фінансовому плані, і відповідальність за це несе Угорщина», — заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер після зустрічі голів мінфінів інших країн-членів ЄС у Брюсселі.
- 9 листопада Європейська комісія запропонувала пакет підтримки на €18 мільярдів, щоб допомогти Україні зберегти економіку на плаву протягом наступного року та відновити критично важливу інфраструктуру.
- Три посадовці сказали виданню Politico, що на зустрічі послів ЄС Угорщина заявила, що не може підтримати пакет допомоги. Це створює потенційно фатальну перешкоду, оскільки гроші для України не можуть виділити без підтримки всіх 27 країн ЄС — через бюджетні правила, які потребують одностайності.