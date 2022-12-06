Угорщина заблокувала €18 мільярдів макрофінансової допомоги Україні від ЄС

Уряд Угорщини заблокував виділення Європейським Союзом Україні €18 мільярдів макрофінансової допомоги наступного року.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

«На жаль, сьогодні ми не ухвалили рішення про необхідну фінансову допомогу Україні, ми не можемо висловити нашу солідарність навіть у фінансовому плані, і відповідальність за це несе Угорщина», — заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер після зустрічі голів мінфінів інших країн-членів ЄС у Брюсселі.