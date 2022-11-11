Politico: Угорщина блокує виділення Україні €18 мільярдів

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розкритикувала Угорщину за блокування фінансової допомоги ЄС Україні на €18 мільярдів.

Про це повідомляє Politico.

«Ми опинилися в ситуації, коли рятуємо життя саме за фінансової підтримки Європи», — сказала Бербок на пресконференції в Берліні та закликала схвалити пакет допомоги, «тому що зима не за горами».

Європейська комісія 9 листопада запропонувала пакет підтримки на €18 мільярдів, щоб допомогти Україні зберегти економіку на плаву протягом наступного року та відновити критично важливу інфраструктуру. За словами трьох посадовців, на зустрічі послів ЄС того дня Угорщина заявила, що не може підтримати пакет допомоги. Це створює потенційно фатальну перешкоду, оскільки гроші для України не можуть виділити без підтримки всіх 27 країн ЄС — через бюджетні правила, які потребують одностайності. Представник постійного представництва Угорщини в ЄС не відповів на запит щодо коментарів.

Напередодні, 8 листопада, міністр фінансів Угорщини Міхай Варга спробував виправдати протидію пакету допомоги ЄС: «Угорщина готова підтримати Україну, але ми не хочемо робити свій внесок у якийсь новий кредит, який буде прийнятий ЄС».

Така позиція Угорщини викликала розчарування у Брюсселі, Берліні та інших столицях ЄС. Чотири чиновники та дипломати ЄС заявили Politico, що вони розглядають блокування Будапештом допомоги Україні як тактику шантажу, щоб домогтися для себе понад €13 мільярдів — ЄС може у грудні призупинити виділення Угорщині цих коштів, якщо країна не вирішить свої проблеми з демократією і верховенством права.