Рідкісний випадок. Нацгвардійцям вдалося збити крилату ракету Х-101 зі стрілецької зброї

Російську крилату ракету класу «повітря — земля» Х-101 вдалося збити зі стрілецької зброї. Нацгвардія повідомила, що цей рідкісний випадок стався вдень 5 грудня під час масованого ракетного удару. Х-101 змогла «дістати» мобільна група гвардійців 27 Печерської бригади, які відкрили по ній вогонь з автоматів і кулеметів.

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Зазвичай такі групи «ловлять» дрони-камікадзе.

За підрахунками Forbes одна ракета Х-101 коштує $13 мільйонів. А ось Defense Express пише, що її реальна ціна — орієнтовно до $1,2 мільйона.