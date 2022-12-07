Politico: Країни НАТО розглядають можливість передати Україні понад $3 млрд, які призначалися Афганістану

Країни НАТО розглядають можливість використання коштів, що залишилися з програми для підтримки сил безпеки Афганістану, для надання Україні в найближчі тижні.

Про це повідомляє Politico.

За словами двох західних чиновників, Київ попросив країни НАТО розглянути можливість перерозподілу частини з $3,4 мільярда, щоб допомогти підтримати їхні зусилля у боротьбі з росією.

Зазначається, що чиновники НАТО понад місяць обговорювали можливість використання афганських коштів для України, в тому числі під час жовтневої зустрічі в Брюсселі. Фонд заморозили і альянс працював над тим, щоб розробити механізм повернення грошей окремим країнам, або пустити їх на щось інше, але кожна країна-донор сама вирішує, як використовувати гроші.