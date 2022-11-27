NYT: День війни в Україні це місяць в Афганістані — союзники не встигають виробляти снаряди

У російсько-українській війні ЗСУ здійснюють тисячі пострілів з артилерії на день, тоді як сили НАТО в Афганістані випускали по 300 снарядів на добу. За словами представників НАТО, «кількість використовуваної артилерії приголомшує».

The New York Times зауважує, що після розпаду Радянського Союзу західні країни припустили, що артилерійська і танкова війна в Європі ніколи не повториться, і суттєво скоротили виготовлення та запаси зброї. Тепер це проблема для України та її союзників.

«День в Україні — це місяць або більше в Афганістані», — сказала Камілла Гранд, експертка з оборони в Європейській раді з міжнародних відносин, яка донедавна була помічницею генсека НАТО з інвестицій в оборону.

Союзники України, допомагаючи ЗСУ, не встигають поповнювати власні запаси зброї. Наприклад, США виготовляють 15 тисяч снарядів на місяць, але навіть цього недостатньо, зазначає видання.

Попри це Захід намагається знайти дедалі дефіцитного обладнання та боєприпаси радянських часів, які Україна може використовувати зараз, зокрема ракети ППО С-300, танки Т-72 та особливо артилерійські снаряди радянського калібру.