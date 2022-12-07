Держдеп США дозволив продати Польщі понад 100 танків Abrams

Державний департамент США схвалив продаж Польщі 116 танків Abrams M1A1.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

«Черговий крок на шляху збільшення бронетанкового потенціалу Збройних сил Польщі. Держдепартамент США погодився продати Польщі додатково 116 танків Abrams із боєприпасами. Починаємо переговори щодо ціни. Перші поставки можливі у 2023 році», — повідомив міністр. Видання Die Zeit пише, що може йтися про контракт на €3,58 мільярда.