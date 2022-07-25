Польща передала Україні танки PT-91

Польща передала Збройним силам України партію своїх основних бойових танків PT-91 Twardy.
Передачу підтвердив речник Агентства озброєнь Міністерства борони Польщі Кшиштоф Платек, а також голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Платек не розкрив деталі поставки і кількість переданих танків, але заявив, що у Польщі виник «дефіцит у понад 200 танків», який планують закрити поставками з Південної Кореї.
- PT-91 Twardy («Твердий») — це польський бойовий танк на основі радянського Т-72М1. Він випускався з 1995 по 2002 роки. Головною особливістю цього танка є активна броня розробки ERAWA для захисту від протитанкової зброї. Основними операторами PT-91 є Польща і Малайзія, але на тлі війни росії проти України польська армія проводить поступове переозброєння.
- 15 липня стало відомо, що Польща купує у США 116 танків Abrams замість відправлених до України T-72. 18 липня до Польщі прибули перші Abrams.