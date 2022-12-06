Начальник ГУР Буданов: Ракет у росії вистачить на ще кілька масованих атак

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що ракет у росії вистачить ще на кілька масованих атак, а далі рф «вийде в нуль».

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, запаси високоточного озброєння в рф вже закінчуються, вони на «критичному мінімумі». Проте, каже Буданов, окупанти вирішили йти до кінця, що «дуже погано для самої російської федерації», бо виробництво нових ракет мінімально закриває витрати.

«Виробництво нових ракет досить обмежене, виробляється лише кілька типів високоточного ракетного озброєння», — сказав Буданов.