«Ми хочемо миру, тому готуємось до війни». Польща отримала перші корейські танки й артилерію

Польща отримала перші танки та артилерійські установки від Південної Кореї. У першій партії надійшли 10 танків K2 та 24 САУ K9.

Про це пише Міноборони Польщі у своєму Twitter.

Розвантаження техніки відбувалося у порту Гдині в понеділок увечері. У вівторок провели урочисту церемонію прийому техніки, на якій були присутні президент Анджей Дуда і міністр оборони Маріуш Блащак.

«Танки К2 та гаубиці К9 досягнуть північно-східної частини Польщі вже за кілька днів. Наступного року до Польщі прибудуть наступні зразки цієї техніки та реактивні системи залпового вогню К239 CHUNMOO», — зазначив Блащак.

Дуда нагадав, що контракти на поставки зброї із Південної Кореї підписали влітку. Техніку привозитимуть до Польщі морем.

«Ми хочемо миру, тому готуємось до війни», — підкреслив Блащак.