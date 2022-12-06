Міноборони білорусі оголосило про початок бойової підготовки військ

У білорусі оголосили про початок бойової підготовки збройних сил.
Про це повідомило Міноборони країни.
Відомство назвало навчання «плановими». Там кажуть, що хочуть перевірити бойову та мобілізаційну готовність військ, а також підвищити злагодженість військового управління. Вказано, що навчання пройдуть усі категорії військ, частини і підрозділи.
У білорусі наразі базуються і підрозділи військ росії, які вочевидь також будуть задіяні в цьому злагодженні.
- В українській розвідці 1 грудня заявляли, що не фіксують ознак створення потужного ударного угруповання на території білорусі для атаки на Україну.
- Проте 3 грудня до білорусі на переговори несподівано прибув міністр оборони росії сергій шойгу. Він провів зустріч із білоруським колегою віктором хрєніним, за результатами якої було внесено зміни до військової угоди. Що це за зміни, не повідомляється.