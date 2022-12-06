Міноборони білорусі оголосило про початок бойової підготовки військ

У білорусі оголосили про початок бойової підготовки збройних сил.

Про це повідомило Міноборони країни.

Відомство назвало навчання «плановими». Там кажуть, що хочуть перевірити бойову та мобілізаційну готовність військ, а також підвищити злагодженість військового управління. Вказано, що навчання пройдуть усі категорії військ, частини і підрозділи.

У білорусі наразі базуються і підрозділи військ росії, які вочевидь також будуть задіяні в цьому злагодженні.