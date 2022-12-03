До білорусі несподівано прибув міністр оборони росії. Він вніс зміни у військову угоду

До білорусі на переговори несподівано прибув міністр оборони росії сергій шойгу. Він провів зустріч із білоруським колегою віктором хрєніним, за результатами якої було внесено зміни до російсько-білоруської угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері від 19 грудня 1997 року. Що це за зміни, не повідомляється.

Державне інформагенство «Белта» повідомило, що літак голови військового відомства рф приземлився на аеродромі «Мачулищі».

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» зазначила, що такий неоголошений заздалегідь візит є вкрай незвичайним. Також незвичним є те, що зміни до угоди внесли дуже швидко, а сама зустріч проходила не в Мінську, а на аеродромі, що «вкрай нетипово і лише підкреслює якийсь поспіх».

За даними групи, одразу після підписання документів до Мінська вирушив і лукашенко для зустрічі з шойгу.