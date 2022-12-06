Maxar показала нещодавно атаковану російську авіабазу в Енгельсі

Аерокосмічна компанія Maxar опублікувала супутникові знімки російської авіабази в Енгельсі, з якої для завдання ракетних ударів по Україні злітають стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3.

Супутники засняли на базі щонайменше 30 літаків. У Maxar заявили, що знімки були зроблені 3 і 4 грудня — до атаки невідомих безпілотників.

5 грудня безпілотники атакували в росії два аеродроми — у Дягілєво та Енгельсі, на яких базується стратегічна авіація. Саме із цих аеродромів російські літаки злітають для завдання ракетних ударів по Україні. У міноборони рф визнали загибель трьох військовослужбовців і пошкодження двох військових літаків.

Того ж дня з’явився перший супутниковий знімок наслідків вибуху на аеродромі «Дягілєво» в Рязанській області. На фотографії видно місце вибуху неподалік Ту-22М3.