Індонезія планує криміналізувати позашлюбний секс

Парламент Індонезії планує ухвалити новий Кримінальний кодекс, який запроваджуватиме покарання за позашлюбний секс.

Про це пише The Guardian.

Розробка документа тривала десятиліттями. Очікується, що новий Кримінальний кодекс ухвалять 15 грудня, повідомив заступник міністра юстиції Індонезії Едвард Омар Шаріф Хіаріей.

Секс поза шлюбом, про випадки якого зможуть повідомляти лише обмежені особи, такі як близькі родичі, передбачатиме максимальне покарання у вигляді одного року позбавлення волі. Також заборонятиметься спільне проживання до шлюбу. Крім того, кодекс вводитиме покарання за образу президента або державних установ і висловлювання будь-яких поглядів, що суперечать державній ідеології Індонезії.

Попередній проєкт кодексу мали ухвалити у 2019 році, але він викликав протести по всій країні. Тоді десятки тисяч людей вийшли на демонстрації проти низки законів, насамперед проти тих, що регулюють мораль і свободу слова. Відтоді до кодексу внесли мінімальні зміни, хоча в останні місяці уряд проводив публічні консультації по всій країні, щоб надати інформацію про зміни.

Деякі внесені зміни включають положення, що дозволяє замінити смертну кару на довічне ув’язнення після 10 років хорошої поведінки. Водночас кодекс зберігатиме криміналізацію абортів, за винятком жертв зґвалтувань, і позбавлення волі за «чорну магію».