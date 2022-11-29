Сінгапур скасував заборону на гомосексуальні стосунки

Парламент Сінгапуру декриміналізував гомосексуальні стосунки, однак вніс поправки до Конституції, щоб запобігти судовим позовам, які в інших країнах у підсумку призвели до легалізації одностатевих шлюбів. Про це повідомляє Reuters. Термін, коли нові закони набудуть чинності, поки не оголошували. Однак ці зміни залишають можливість майбутньому парламенту розширити визначення шлюбу, включивши до нього одностатеві відносини.

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ЛГБТ-активісти заявили, що поправка до Конституції розчаровує, оскільки означає, що громадяни не зможуть подавати юридичні позови щодо визначення шлюбу і сімʼї та повʼязаних із ними питань, оскільки вони вирішуватимуться лише виконавчою та законодавчою владою. Уряд виступив на захист того, щоб внести поправки до Конституції, заявивши, що рішення з таких питань не повинні ухвалюватися судами. «Ми намагатимемося зберегти баланс, щоб підтримати стабільне суспільство з традиційними гетеросексуальними сімейними цінностями, але з простором для гомосексуалів, щоб вони могли жити своїм життям і робити свій внесок у суспільство», — заявив цього тижня в парламенті міністр внутрішніх справ.