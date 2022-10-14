У Косові «тест на незайманість» для жінок став кримінальним злочином

Уряд Косова ухвалив зміни до закону, згідно з якими тест на цноту став кримінальним злочином. Цю процедуру вважають порушенням прав людини.

Про це пише Euractiv.

Новий закон також передбачає суворіші покарання за домашнє та сексуальне насильство і за зґвалтування, відповідно до рекомендацій ЄС.

«Тест на цноту теж вважається новим кримінальним злочином. Оскільки вважається, що це непотрібне медичне обстеження, через яке порушуються основні права людини», – йдеться в заяві уряду Косова.

Кожного, хто проводить такі тести, тепер можуть засудити за кримінальною статтею.

«Тест на незайманість» також проводять разом із операцією з «відновлення» цноти перед одруженням. Відомо, що в Албанії щонайменше тисяча жінок щороку проходять цю процедуру, щоб приховати попереднє сексуальне життя від майбутніх чоловіків. Подібних даних щодо Косова немає.

В Албанії така операція коштує близько €200, вона заборонена гінекологічними клінічними правилами та її проводять таємно.