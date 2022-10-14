У Косові «тест на незайманість» для жінок став кримінальним злочином

Уряд Косова ухвалив зміни до закону, згідно з якими тест на цноту став кримінальним злочином. Цю процедуру вважають порушенням прав людини.
Про це пише Euractiv.
Новий закон також передбачає суворіші покарання за домашнє та сексуальне насильство і за зґвалтування, відповідно до рекомендацій ЄС.
«Тест на цноту теж вважається новим кримінальним злочином. Оскільки вважається, що це непотрібне медичне обстеження, через яке порушуються основні права людини», – йдеться в заяві уряду Косова.
Кожного, хто проводить такі тести, тепер можуть засудити за кримінальною статтею.
«Тест на незайманість» також проводять разом із операцією з «відновлення» цноти перед одруженням. Відомо, що в Албанії щонайменше тисяча жінок щороку проходять цю процедуру, щоб приховати попереднє сексуальне життя від майбутніх чоловіків. Подібних даних щодо Косова немає.
В Албанії така операція коштує близько €200, вона заборонена гінекологічними клінічними правилами та її проводять таємно.
- Тестування на незайманість є давньою традицією у щонайменше 20 країнах у всіх регіонах світу. Жінок і дівчат піддають, іноді насильно, тестуванню на незайманість з різних причин, зокрема за проханням батьків або потенційних партнерів, щоб встановити «відповідність критеріям шлюбу», або роботодавців. Тестування жінок і дівчаток проводять переважно лікарі, поліцейські або старійшини для оцінки їхньої «чесноти, честі чи соціальної цінності».
- «Незайманість» не є медичним або науковим терміном, це поняття є швидше соціальною, культурною та релігійною концепцією, що демонструє гендерну дискримінацію жінок і дівчат.
- У 2014 році влада Індонезії скасували тест на невинність для абітурієнток, що вступають у коледж із підготовки державних службовців. А у 2021 році цю норму скасували при прийомі на службу в армію.