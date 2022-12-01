Литва оголосила співробітника російського посольства персоною нон ґрата

У Литві співробітника російського посольства оголосили персоною нон ґрата через «діяльність, несумісну з дипломатичним статусом».

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ країни.

Співробітнику російського посольства наказали залишити Литву протягом пʼяти днів.