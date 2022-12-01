Литва оголосила співробітника російського посольства персоною нон ґрата

У Литві співробітника російського посольства оголосили персоною нон ґрата через «діяльність, несумісну з дипломатичним статусом».
Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ країни.
Співробітнику російського посольства наказали залишити Литву протягом пʼяти днів.
- Через війну росії проти України Литва ще у квітні вислала посла рф у Вільнюсі Олексія Ісакова, чотирьох співробітників посольства, а також співробітників генерального консульства у Клайпеді. У цьому місті російське диппредставництво закрили.
- Москва у відповідь вислала литовських дипломатів і закрила консульство в Санкт-Петербурзі.
- 3 жовтня Литва заявила, що висилає із країни тимчасового повіреного у справах росії Сергія Рябоконя та оголошує його персоною нон ґрата через його заяви.
- 5 жовтня росія оголосила тимчасову повірену у справах Литви Вірґінію Умбрасене персоною нон ґрата та вислала її з країни.