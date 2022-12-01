WSJ: Єврокомісія запропонувала обмежити ціну на російську на нафту до $60

Європейська комісія запропонувала запровадити обмеження ціни на російську нафту в $60 за барель.

Про це пише The Wall Street Journal.

Це обмеження може призвести до того, що ціни на російську нафту будуть значно нижчими за міжнародний орієнтир — марку Brent, яка у четвер торгувалася на рівні близько $88 за барель. Якщо ЄС домовиться про цей рівень, «Велика сімка» (США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Японія) мають затвердити його.

Високопосадовці держав-членів блоку почали обговорення пропозиції в четвер вдень. Рішення очікується пізніше четверга, при цьому офіційні особи кажуть, що польські чиновники попросили час, щоб узгодити план комісії з позицією свого уряду.

Обмеження ціни є частиною спроби Заходу скоротити доходи Кремля від нафти, зберігаючи при цьому стабільність глобальних поставок і уникаючи зростання цін. Це було створено як спосіб спробувати дозволити російській нафті наситити світові ринки без того, щоб Москва отримала високі прибутки від її продажу.

Російська нафта торгується зі значним дисконтом до марки Brent, але оскільки багато покупців взагалі її уникають. За даними Argus Media, які оцінюють ціни на товарних ринках, російська нафта марки Urals у середу коштувала $48 за барель при експорті з балтійського порту Приморськ.