Водій, який спричинив ДТП з 14 загиблими на Чернігівщині, отримав девʼять років увʼязнення

Водія вантажівки, який спричинив у грудні минулого року дорожньо-транспортну пригоду з 14 загиблими у Чернігівській області засудили до увʼязнення.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Чоловіка засудили до 9 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки. У грудні 2021 року, керуючи вантажівкою «DAF» на трасі «Чернігів-Грем’яч», водій виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з маршрутним автобусом «MERSEDES», який прямував за маршрутом Борзна-Чернігів.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 14 людей, четверо – отримали тілесні ушкодження.