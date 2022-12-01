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Війська рф протягом листопада втратили рекордну кількість бійців в Україні

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Протягом останнього місяця окупанти втратили рекордну в цій війні кількість військових.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

«Новий рекорд Сил нашої Оборони! За листопад було знищено 16 970 рашистських солдатів. Це найбільша кількість за весь час війни!» — йдеться в повідомленні.

Крім того, російські війська втратили:

  • 217 танків;
  • 376 бойових бронемашин;
  • 174 артсистеми;
  • 12 реактивних систем залпового вогню;
  • 13 засобів протиповітряної оборони;
  • 4 літаки;
  • 4 гелікоптери;
  • 147 безпілотників;
  • 134 крилаті ракети;
  • 298 одиниць автотехніки та автоцистерн;
  • 9 одиниць спецтехніки.
  • Упродовж 30 листопада російська армія втратила вбитими ще 560 солдатів. Загалом за 281 день вторгнення росіяни недорахувалися 89 440 окупантів.