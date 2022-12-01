Війська рф протягом листопада втратили рекордну кількість бійців в Україні

Протягом останнього місяця окупанти втратили рекордну в цій війні кількість військових.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

«Новий рекорд Сил нашої Оборони! За листопад було знищено 16 970 рашистських солдатів. Це найбільша кількість за весь час війни!» — йдеться в повідомленні.

Крім того, російські війська втратили: