Війська рф протягом листопада втратили рекордну кількість бійців в Україні

Протягом останнього місяця окупанти втратили рекордну в цій війні кількість військових.
Про це повідомляє Міністерство оборони.
«Новий рекорд Сил нашої Оборони! За листопад було знищено 16 970 рашистських солдатів. Це найбільша кількість за весь час війни!» — йдеться в повідомленні.
Крім того, російські війська втратили:
- 217 танків;
- 376 бойових бронемашин;
- 174 артсистеми;
- 12 реактивних систем залпового вогню;
- 13 засобів протиповітряної оборони;
- 4 літаки;
- 4 гелікоптери;
- 147 безпілотників;
- 134 крилаті ракети;
- 298 одиниць автотехніки та автоцистерн;
- 9 одиниць спецтехніки.
- Упродовж 30 листопада російська армія втратила вбитими ще 560 солдатів. Загалом за 281 день вторгнення росіяни недорахувалися 89 440 окупантів.