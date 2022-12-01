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Росіяни втратили вбитими військовими ще 560 осіб

Автор:
Софія Телішевська
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Упродовж 30 листопада російська армія втратила вбитими ще 560 солдатів. Загалом за 281 день вторгнення росіяни недорахувалися 89 440 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

  • 2 915 танків (+1);
  • 5 877 бойових броньованих машин (+5);
  • 1 904 артилерійські системи (+2);
  • 395 одиниць РСЗВ;
  • 210 засобів ППО (+1);
  • 280 літаків (+2);
  • 261 гелікоптер;
  • 1 562 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+7);
  • 531 крилата ракета;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 441 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн (+12);
  • 163 одиниці спеціальної техніки.

За добу Сили оборони відбили атаки окупантів у районах Новоселівського, Стельмахівки та Білогорівки Луганської області, Яковлівки, Бахмута, Курдюмівки, Красногорівки, Камʼянки, Водяного, Первомайського та Марʼїнки Донецької.