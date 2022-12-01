Росіяни втратили вбитими військовими ще 560 осіб

Упродовж 30 листопада російська армія втратила вбитими ще 560 солдатів. Загалом за 281 день вторгнення росіяни недорахувалися 89 440 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

2 915 танків (+1);

5 877 бойових броньованих машин (+5);

1 904 артилерійські системи (+2);

395 одиниць РСЗВ;

210 засобів ППО (+1);

280 літаків (+2);

261 гелікоптер;

1 562 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+7);

531 крилата ракета;

16 кораблів/катерів;

4 441 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн (+12);

163 одиниці спеціальної техніки.

За добу Сили оборони відбили атаки окупантів у районах Новоселівського, Стельмахівки та Білогорівки Луганської області, Яковлівки, Бахмута, Курдюмівки, Красногорівки, Камʼянки, Водяного, Первомайського та Марʼїнки Донецької.