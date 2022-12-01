У місті Ладижин Вінницької області відновили постачання опалення. Без нього були 18 тисяч людей

У місті Ладижин Вінницької області відновили теплопостачання, без якого було все місто — це 18 тисяч людей.

Про це 1 грудня повідомив глава обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

Після ракетного обстрілу Ладижинської ТЕС сталася аварія в мережах теплопостачання міста. Через це 18 тисяч мешканців були без опалення, обігріти оселі можна було лише електроприладами. У місті 28 листопада оголосили надзвичайну ситуацію воєнного характеру.