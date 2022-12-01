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У місті Ладижин Вінницької області відновили постачання опалення. Без нього були 18 тисяч людей

Автор:
Ангеліна Шеремет
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У місті Ладижин Вінницької області відновили теплопостачання, без якого було все місто — це 18 тисяч людей.

Про це 1 грудня повідомив глава обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

Після ракетного обстрілу Ладижинської ТЕС сталася аварія в мережах теплопостачання міста. Через це 18 тисяч мешканців були без опалення, обігріти оселі можна було лише електроприладами. У місті 28 листопада оголосили надзвичайну ситуацію воєнного характеру.

  • 23 листопада росія вкотре атакувала енергетичну інфраструктуру України. Під ударом були ТЕЦ, ТЕС та електропідстанції в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.