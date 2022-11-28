У місті Ладижин Вінницької області оголосили надзвичайну ситуацію — 18 тисяч людей без опалення через удари по ТЕС

У місті Ладижин Вінницької області оголосили надзвичайну ситуацію воєнного характеру.

Про це увечері 28 листопада оголосив глава ОВА Сергій Борзов.

Після ракетного обстрілу Ладижинської ТЕС виникла аварія у мережах теплопостачання міста. Відтак 18 тисяч мешканців без опалення, єдина можливість обігріти оселі — це електроприлади. У місті розгорнули штаб для подолання наслідків.