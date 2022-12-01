США профінансують виробництво шести комплексів ППО NASAMS для України

Пентагон уклав контракт із компанією Raytheon Technologies на виробництво шести зенітно-ракетних комплексів NASAMS для Збройних сил України. Вартість домовленостей сягає $1,2 мільярда.

Про це повідомила пресслужба Міноборони США.

Вироблятимуть ці NASAMS у місті Тьюксбері, штат Массачусетс. Орієнтовна дата завершення робіт — 28 листопада 2025 року.

Сили оборони України вже застосовують для захисту від ракетних ударів росії два комплекси NASAMS, отримані в листопаді.

Про те, що загалом Вашингтон планує поставити Україні вісім одиниць таких систем ППО, стало відомо на початку листопада. За місяць, у ніч проти 1 грудня, зʼявилася інформація про контракт з оборонною компанією на $1,216 мільярда.

До нього входить виробництво батарей ЗРК, супутнього обладнання, запчастин, навчання бійців ЗСУ та інші послуги.