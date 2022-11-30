Китай та росія провели спільні навчання стратегічної авіації

Російські та китайські війська стратегічної авіації провели спільні навчання під прикриттям винищувачів. Уперше в історії російські Ту-95МС сідали в Китаї, а китайські Xian H-6 — у рф.

Про це пише Defense Express.

Літаки провели тренувальні польоти над Японським та Східнокитайським морями. Вони заходили в зону контролю протиповітряної оборони Кореї, але її повітряний простір не порушували.

У кремлі акцентували на тому, що навчання були особливими через посадки літаків на аеродромах двох країн.

«Загалом такі навчання цілком можливо сприйняти як синхронне гримання зброєю. Тим паче, що такі спільні маневри лише частішають, а їх аспекти поглиблюються. Посадка стратегічних літаків на території іншої країни — це, зокрема, тренування служб наземного забезпечення», — зазначає Defense Express і додає, що вектор цих навчань очевидний — протистояння США та союзникам у Тихоокеанському регіоні.

Китай і росія проводять спільні маневри стратегічної авіації з 2019 року, але цього року це вже другі навчання. Перші були у травні.