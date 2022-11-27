Defence Express: Російські вантажні літаки ледь не кожного дня літають до Китаю, рейси маскують

Російські вантажні літаки Ан-124 «Руслан» компанії «Волга-Днєпр» щонайменше десять разів на тиждень літають до Китаю. При цьому вони часто вимикають транспондери для маскування, а їхні пункти призначень — міста, де розташовані оборонні підприємства.

Про це пише портал Defence Express.

Ан-124 літають у Чженчжоу й Урумчі. Ці міста є потужними логістичними та промисловими центрами. У Чженчжоу базуються підрозділи китайського оборонного гіганта Norinco.

Портал проаналізував китайські соцмережі, у яких також звернули увагу на часті візити російських Ан-124. Там публікували відео з аеропорту Чженчжоу і вказували, що літаки забрали «військову допомогу — екіпірування, бронежилети, шоломи, одяг тощо».

Також портал зазначив, що зафіксовані рейси — це лише ті, що потрапили в сервіси моніторингу польоту цивільних літаків. Вочевидь, їх було більше.