Міністр інфраструктури Олександр Кубраков написав заяву про звільнення. Він стане віцепремʼєром

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков написав заяву про звільнення.

Про це ввечері 30 листопада повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За даними «Бабеля», уряд планує обʼєднати Міністерство громад і територій з Міністерством інфраструктури. Раніше Мінгромад очолював Олексій Чернишов.

Нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк повідомив у своєму Telegram-каналі, що Кубраков стане віцепремʼєром і очолить обʼєднане відомство, яке опікуватиметься інфраструктурою і розвитком громад. Голосуватимуть за його призначення в той же день, коли і звільнятимуть.