Міністр інфраструктури Олександр Кубраков написав заяву про звільнення. Він стане віцепремʼєром

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков написав заяву про звільнення.
Про це ввечері 30 листопада повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За даними «Бабеля», уряд планує обʼєднати Міністерство громад і територій з Міністерством інфраструктури. Раніше Мінгромад очолював Олексій Чернишов.
Нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк повідомив у своєму Telegram-каналі, що Кубраков стане віцепремʼєром і очолить обʼєднане відомство, яке опікуватиметься інфраструктурою і розвитком громад. Голосуватимуть за його призначення в той же день, коли і звільнятимуть.
- 2 листопада Олексій Чернишов подав у відставку з посади міністра розвитку громад. Згодом Чернишова призначили очільником «Нафтогазу» — його колишній голова Юрій Вітренко подав у відставку. Чернишов очолюватиме «Нафтогаз» до квітня 2023 року — саме до цієї дати діє мандат чинного керівника відомства.