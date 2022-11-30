Reuters: Убито лідера «Ісламської держави»

Терористична організація «Ісламська держава» заявила про загибель свого лідера Абу аль Хасана аль Хашемі аль Курайші.
Про це пише Reuters із посиланням на представників ІД.
Деталі загибелі терориста не повідомляють. Проте в ІД уже обрали наступника — ним став Абу аль Хусейн аль Хусайні аль Кураші.
- 3 лютого 2022 року президент США Джо Байден оголосив про ліквідацію лідера терористичної організації «Ісламська держава» Абу Ібрагіма аль Хашімі аль Курайші. Це був найбільший рейд США в Сирії після операції 2019 року, під час якої було вбито лідера ІД Абу Бакра аль Багдаді.
- Абу аль Хасана аль Хашемі аль Курайші став лідером ІД після ліквідації Абу Ібрагіма.