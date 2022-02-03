Байден: Лідер «Ісламської держави» аль Курайші підірвав себе сам, вбивши свою сімʼю

Президент США Джо Байден дав брифінг щодо рейду на північному заході Сирії, внаслідок якого загинув лідер «Ісламської держави» Абу Ібрагім аль Хашімі аль Курайші.

З його слів, рейд провели бійці Сил спеціальних операцій під контролем Центрального командування США. Для мінімізації жертв серед цивільних було вирішено відмовитися від авіаудару і провести наземну операцію.

Терорист ховався у триповерховому будинку на околиці села. Під час рейду він підірвав себе, обваливши третій поверх будівлі. Вибух був потужним, тому тіла загиблих викинуло надвір. Байден підтвердив загибель дітей і дружин аль Курайші. Кількості загиблих він не назвав.

За даними західних ЗМІ, які посилаються на офіційних представників, аль Курайші переховувався у селі Атмех на кордоні з Туреччиною. Туди попрямувала група вертольотів із бійцями ССО. Вони висадилися в районі будинку і вступили у короткий бій із терористами. Пролунав щонайменше один сильний вибух, ймовірно, це був підрив поверху ватажком ІД.

При цьому американські війська через гучномовці просили жінок і дітей залишити цей район. До того ж, у американців виникла проблема — у одного з гелікоптерів була несправність, через що його довелося підірвати на землі.

Місцеві жителі розповіли, що після рейду в районі операції залишилися частини людських тіл.

CBS News передає, що за даними Сирійського центру моніторингу з дотримання прав людини, під час рейду загинуло 13 людей. Серед них шість дітей і чотири жінки.

У соціальних мережах вже зʼявилися зображення і відеозаписи наслідків рейду, на яких видно тіла жертв, у тому числі маленьких дітей.