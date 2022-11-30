Штучне дерево і гірлянди від генератора. Мер Києва Віталій Кличко розповів, якою буде цьогорічна ялинка

У Києві цьогоріч на період новорічних свят встановлять штучну ялинку, прикрасять її торішніми іграшками, а гірлянди будуть живитися від генератора, який потім передадуть військовим.

Про це 30 листопада повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Головна ялинка країни буде штучною, 12 метрів заввишки, прикрашена енергозберігаючими гірляндами, які світитимуться від генератора. Стоятиме ялинка на Софійській площі.