Росіяни продовжують обстрілювати Херсонський музей — директорка не може скласти список вкрадених експонатів

Росіяни продовжують обстрілювати Херсон, уранці один «приліт» зафіксували на розі вулиць біля Художнього обласного музею імені Олексія Шовкуненка та Обласного краєзнавчого музею.

Директорка художнього музею Аліна Доценко повідомила «Бабелю», що у них вилетіли вікна, посічено фасад і зруйновано будівельний паркан.

Співробітників музею під час удару не було у приміщенні.

«Снаряд прилетів у те місце, де останні два тижні я приймаю делегації журналістів, ЮНЕСКО, волонтерів, а тепер як це робити? Ми збиралися починати звірку (складати список вкрадених експонатів), але тепер я не знаю, як пускати співробітників на роботу», — зазначила вона.