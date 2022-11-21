Росіяни викрали 80% картин з музею Херсону. Окупантам допомагали спеціалісти з Криму

Російські окупанти вивезли до Криму з Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка 80% картин. Вони викрали найцінніше: картини західних художників, українських та російських XVIII—XIX століття, радянських часів, але картини сучасних митців залишили, тому є ідея переформувати музей в галерею сучасного мистецтва.

Про це «Бабелю» розповіла директорка музею Аліна Доценко.

За її словами, окупанти не змогли забрати один великий портрет леніна, невідомого авторства. Через його габарити росіяни не змогли пронести картину коридором.

Музей грабували з 31 жовтня по 4 листопада. Близько 70 людей вантажили картини у фури, які у міру заповнення виїжджали з Херсону. Група людей, яка грабувала музей, складалася з вантажників та працівників фсб. За словами зберігачки фондів музею Ганни Скрипки, серед росіян були десять людей, які можуть бути працівниками музеїв Криму. Ці люди жили в музеї під час вивезення експозиції, давали рекомендації, як запоковувати твори мистецтва, а також відбирали картини.

Як вдалося встановити «Бабелю», колекцію музею відвезли в Сімферопольский краєзнавчий музей. Один з мешканців Сімферополя передав «Бабелю» фотографії, як біля музею розвантажують фури з картинами. Співробітники Херсонського обласного художнього музею на прохання «Бабеля» упізнали на картинах роботи з їхнього музею.

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