Російські окупанти вивезли з музеїв Херсонської області приблизно 15 тисяч картин

Російські загарбники розікрали культурний фонд Херсонської області. До окупованого Сімферополя вони вивезли орієнтовно 15 тисяч картин.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Найбільше постраждав Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка. У постійній експозиції музею були твори іконопису XVII — початку XX століття, українського мистецтва другої половини XIX — початку XX століття та роботи сучасних митців.

Загалом награбоване з музеїв області помістилося в чотири вантажівки.

У центрі зауважили, що росіяни вкрали не тільки культурні цінності, але й сантехніку та побутову техніку.