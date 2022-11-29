ЗМІ: Окупанти вивезли понад дві тисячі українських вʼязнів до десяти колоній в росії

Під час відступу з Херсонської області окупанти вивезли українських увʼязнених до десяти колоній на території російської федерації.

Про це повідомляє російське видання «Сирена» із посиланням на родичів вʼязнів і правозахисні організації з рф.

У травні увʼязнених з колоній у Херсонській та Миколаївській областях вивозили до виправної колонії у Старій Збурʼївці (за 50 кілометрів від Херсону). А в листопаді, за два тижні до відступу російських військ із Херсону, російські військові стали перевозити вʼязнів до російських колоній.

Родичі увʼязнених повідомили журналістам, що приблизно 2 500 громадян України опинилися в колоніях у Краснодарському краї та Волгоградській області рф.

За даними правозахисників, українські вʼязні також зʼявилися у Владімірській області. Загалом нарахували 10 колоній, де перебувають українці, більшість з них розташовані у Краснодарському краї.

За словами керівника російської ораганізації Gulagu.net, у росії з українськими вʼязнями жорстоко поводяться, до них застосовують електрошокери. Їх також ізолюють від російських увʼязнених.