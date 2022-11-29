МАГАТЕ посилить присутність на всіх АЕС України

Міжнародне агентство з атомної енергії посилить свою присутність на всіх українських атомних електростанціях.

Про це 29 листопада повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

«Із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою ми продовжуємо співпрацю над терміновим створенням зони ядерної безпеки та захисту навколо Запорізької АЕС. Я також підтвердив, що МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх українських атомних електростанціях, щоб захистити їхню енергетичну інфраструктуру», — повідомив Гроссі.