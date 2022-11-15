МАГАТЕ направить місії на три діючі АЕС та в Чорнобильську зону

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) найближчими тижнями перевірить ядерну безпеку на трьох діючих атомних електростанціях в Україні, а також у Чорнобильській зоні.

Про це повідомив генеральний директор Рафаель Гроссі.

За запитом України експерти МАГАТЕ відвідають Південноукраїнську, Хмельницьку та Рівненську АЕС. Ще одна місія вирушить до Чорнобильської зони. Окрема група експертів МАГАТЕ постійно присутня на найбільшій атомній електростанції в Україні та Європі — Запорізькій, зазначив гендиректор агентства.

За словами Гроссі, місія триватиме тиждень, але за потреби потім можуть відбутися інші.

«Одразу після того, як я отримав цей останній запит від України, ми розробили конкретні пропозиції та почали підготовку технічних і матеріально-технічних деталей, і тепер ми готові незабаром розгорнути ці нові місії. У той час як світ зосереджений на нестабільній ситуації з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції, ми не повинні забувати про інші ядерні об’єкти, розташовані в країні, яка перебуває у стані війни», – сказав Рафаель Гроссі.