Росіяни обстріляли ядерну підкритичну установку «Джерело нейтронів» у Харкові

У Харкові внаслідок чергових обстрілів російської армії пошкоджено ядерну підкритичну установку «Джерело нейтронів». Попередній огляд показав, що рашисти пошкодили будівлі та інфраструктуру промислового майданчика.
Обстріл стався у суботу, 25 червня, повідомляє Держатомрегулювання.
Зокрема пошкоджено:
- північну стіну прибудови прискорювача до експериментальної зали установки;
- вентиляційні канали системи спеціальної вентиляції;
- вентиляційну трубу основної будівлі установки;
- систему охолодження клістронної галереї прискорювача;
- корпуси дизель-генераторів системи аварійного електроживлення;
- обшивку основної будівлі установки.
Персонал продовжує оглядати будівлі та обладнання, але їм заважає постійна небезпека нових обстрілів.
Наразі ситуація на «Джерелі нейтронів» така: ядерну установку перевели в глибокий підкритичний стан, оперативний персонал контролює ситуацію, радіаційний фон в експериментальній залі в межах норми.