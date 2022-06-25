Росіяни обстріляли ядерну підкритичну установку «Джерело нейтронів» у Харкові

У Харкові внаслідок чергових обстрілів російської армії пошкоджено ядерну підкритичну установку «Джерело нейтронів». Попередній огляд показав, що рашисти пошкодили будівлі та інфраструктуру промислового майданчика.

Обстріл стався у суботу, 25 червня, повідомляє Держатомрегулювання.

Зокрема пошкоджено:

північну стіну прибудови прискорювача до експериментальної зали установки;

вентиляційні канали системи спеціальної вентиляції;

вентиляційну трубу основної будівлі установки;

систему охолодження клістронної галереї прискорювача;

корпуси дизель-генераторів системи аварійного електроживлення;

обшивку основної будівлі установки.

Персонал продовжує оглядати будівлі та обладнання, але їм заважає постійна небезпека нових обстрілів.

Наразі ситуація на «Джерелі нейтронів» така: ядерну установку перевели в глибокий підкритичний стан, оперативний персонал контролює ситуацію, радіаційний фон в експериментальній залі в межах норми.