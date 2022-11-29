Twitter більше не протидіятиме дезінформації про COVID-19

Соціальна мережа Twitter відмовилася від своєї політики запобігання поширенню оманливої ​​інформації про COVID-19.

Про це повідомляє Sky News.

Раніше твіти, які містили оманливу інформацію про хворобу, мали відповідну позначку. Твіти, які порушували політику та були серйозно шкідливими, могли бути видалені, а акаунти — тимчасово заблоковані, щоб запобігти подальшому обміну дезінформацією.

Twitter не оголосив про зміни, але додав примітку з описом своєї політики щодо COVID-19. «З 23 листопада 2022 року Twitter більше не застосовує політику дез​​інформації щодо COVID-19», — йдеться в повідомленні.