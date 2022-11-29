Україна отримала від Франції реактивну систему залпового вогню LRU.
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
«Четвертий брат із родини «Довгої руки» — LRU — прибув із Франції до України! Українська армія тепер ще потужніша для стримування та знищення ворога. Видимий результат дружби між Володимиром Зеленським та Емманюелем Макроном», — повідомив міністр.
Він подякував міністру оборони Франції Себастьєну Лекорню, уряду та французькому народу.
- У середині жовтня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна найближчими тижнями отримає від французької сторони зенітні ракети та радари.