Україна отримала від Франції реактивну систему залпового вогню LRU.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

«Четвертий брат із родини «Довгої руки» — LRU — прибув із Франції до України! Українська армія тепер ще потужніша для стримування та знищення ворога. Видимий результат дружби між Володимиром Зеленським та Емманюелем Макроном», — повідомив міністр.

Він подякував міністру оборони Франції Себастьєну Лекорню, уряду та французькому народу.