«Пункти незламності» на онлайн-мапі розділили на категорії за типом послуг

До онлайн-мапи «Пунктів незламності» внесли зміни, розділивши пункти на три категорії.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Тепер пункти на мапі розподілені за типом послуг, а саме:
- «Пункти незламності» — місця, організовані обласною владою та ДСНС, які мають генератор (підзарядка гаджетів), тепло, інтернет, чай/каву й аптечку;
- «Пункти незламності відповідального бізнесу», де є можливість безкоштовно підзарядити гаджети;
- магазини, аптеки, АЗК і відділення банків, які працюватимуть у разі вимкнення електроенергії, але не надаватимуть послуг з підзарядки гаджетів.
Тимошенко додав, що всі пункти постійно інспектуватимуть.
- «Пункти незламності» — це спеціально облаштовані намети або приміщення, де можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефон, а також скористатися інтернетом або отримати первинну медичну допомогу. Влада розгортає їх по країні через російські атаки на енергоінфраструктуру.
- Раніше голова Нацбанку заявив, що в «Пунктах незламності» планують встановити банкомати та термінали. Нацбанк окремо оприлюднив перелік банків по країні, які працюватимуть у разі тривалого блекауту.