По Україні розгорнули 4 тисячі «пунктів незламності». Запрацювала мапа їх розміщень

По Україні вже розгорнули 4 тисячі «пунктів незламності» — спеціально облаштованих наметів, де можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефон, а також скористатися інтернетом. Перші такі пункти запрацювали у Херсоні.

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що робота пунктів активується у разі масованої атаки росіян на енергетичну інфраструктуру, коли буде зрозуміло, що за години постачання електрики не відновити.

Мапа цих пунктів вже доступна на спецпорталі nezlamnist.gov.ua. На сайті та в усіх пунктах можна буде дізнатися, де працює найближча АЗС, банківське відділення, аптека або магазин. Кількість таких пунктів надалі зростатиме.

Наразі в планах обладнати всі пункти системами супутникового звʼязку Starlink.